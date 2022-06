Prosím tě, neztrapňuj mě, tati! Dcera (10) Beyoncé boří svou reakcí na otcovo objetí internet

Fanoušci šli do kolen, když svět obletěl klip rappera, jenž vzal dívenku na zápas NBA v San Francisku.

Jay-Z se usmál do kamery a láskyplně se přitulil k dceři, aby s ní zapózoval. Ta ale jeho ruku odstrčila se slovy „Tati, moje vlasy,“ a snažila se z otcovy náruče vyprostit. Smějící se hudební magnát ji ještě vtiskl polibek na tvář, než se stáhnul.

To us: Jay Z, the all time rap legend

To Blue Ivy: embarrassing dad pic.twitter.com/yOsIpBUVyz