Populární zpěvačka se po dlouhé době ukázala na veřejnosti a rovnou v průsvitné krajce bez podprsenky

Lily Allen vyrazila za oceán na filmový festival Tribeca. Profimedia.cz

Kdo by neznal hity jako Smile, The Fear, Not Fair nebo Fuck You? Všechny tyto rádiové pecky mají společnou autorku, kterou je britská zpěvačka Lily Allen (37). Dnes již sice nepatří mezi nejhranější interprety, ale hudbě se věnuje dál. A přestože má za sebou mimořádně divokou minulost, včetně závislosti na drogách nebo placení prostitutek během turné, když se cítila osamělá, dřívější způsob života se na ní nikterak nepodepsal. Dnes je z ní krásná sebevědomá žena, která vypadá naprosto senzačně.