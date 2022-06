Postavu by jí leckteré vrstevnice mohly závidět: Veronika Žilková předvedla figuru jako proutek

Veronika Žilková Foto: archiv Divadla Broadway

Herečka Veronika Žilková (60) si sice prochází těžkým životním obdobím, na poli pracovním se jí ovšem daří. Jde z role do role a nově se bude objevovat také v muzikálu Okno mé lásky. My jsme herečku zastihli na zkoušce, během které si kostymérky braly její míry. Nutno říct, že postavu by jí leckteré vrstevnice mohly závidět.