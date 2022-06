Léto Petra Vacka: Je těžká doba, asi mi nezbyde nic jiného, než hodně pracovat

Petr Vacek Super.cz

Herec Petr Vacek (57), který se proslavil především jako Tomáš Jordán v seriálu Ulice, je také velký ekologický aktivista. Nedá mu spát, co všechno se děje s planetou, a momentálně ho děsí, co všechno přinese do budoucna krize na Ukrajině.

Proto se rozhodl zapojit do projektu, který dopraví dialyzační přístroje do válkou zmítané země.

„Vzhledem k tomu, že je potřeba pomoci konkrétně, tak jsme se dostali k tomu, že nadační fond zakoupil dialyzační jednotku, ta poputuje do Kyjeva a bude tam zachraňovat životy lidí, kteří třeba nejsou ohroženi válkou, ale jejich zdravotní stav vyžaduje péči, která bohužel v tom válečném stavu není možná. Spousta nemocnic je zničených,“ opodstatnil své záměry pro Super.cz.

Mimo humanitární pomoc herce čeká pracovní léto. Bude hrát a píše novou hru pro Divadlo Na Jezerce. Volno bude trávit s rodinou. „Doufám, že léto strávím s dětmi, že se na mě přijedou podívat moje velké děti z ciziny, a že s nimi strávíme krásné léto, možná ve východních Čechách v Miletíně,“ plánuje.

Že by on sám vyrazil do ciziny, sice nevylučuje, spíš to ale vidí na prázdniny v Česku. „Vzhledem k tomu, jaké teď byly podmínky a jak je těžká doba, mi asi nezbyde nic jiného, než hodně pracovat,“ dodal s úsměvem. ■