Slavná návrhářka je opět v Praze: Co Blanku Matragi přivedlo do Česka tentokrát?

Už více než čtyřicet let žije úspěšná návrhářka Blanka Matragi (69) v Libanonu. V srpnu tomu budou dva roky, co Bejrútem otřásl mohutný výbuch v přístavu, při kterém přišlo o život více než 100 lidí a další byli zraněni. Země v květnu zažila volby a Blanka doufá, že její druhý domov díky nové vládě projde očistou. „Přála bych si, aby se to posunulo k lepšímu. Je tam velká hospodářská krize. Vedení Libanonu je zkorumpované. Moc bychom si přáli, aby při nynějších volbách došlo ke zlepšení a aby se zvolili lidé, kteří budou pomáhat,“ řekla návrhářka Super.cz.