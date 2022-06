Hrozí jí další kolaps z vyčerpání? Sexy zrzka Denisa Nesvačilová si toho nabrala tolik, že nemá čas ani na lásku

Denisa Nesvačilová Super.cz

Když jsme se bavili s herečkou Denisou Nesvačilovou (30) a vypočítala nám všechny svoje pracovní aktivity, vzpomněli jsme si na dobu zhruba před rokem. To si toho také nabrala až moc a skončila na kapačkách v nemocnici.

Představení seriálu Dobré zprávy, v němž si zahraje sportovní redaktorku, také uvedla, musela zaskočit za původně plánované moderátory. Ovšem hned večer zase zamířila na jižní Moravu, kde už dva měsíce točí hlavní roli v dalším primáckém seriálu Pálava. "Je to náročnější období, protože do toho ještě zkouším jednu z hlavních rolí v muzikálu Biograf láska," vypočítala.

"Já doufám, že žádný kolaps nepřijde, i když je letošní rok hektický a fyzicky i psychicky náročný. Naučila jsem se najít nějaký balanc. Jsem i v péči tradiční čínské medicíny, tak zatím ty síly mám. Uvidím, kdy mi dojdou, ale ono to většinou přijde znenadání. Snad to nepřijde, začala jsem to dělat tak, že jednou za čtvrt roku odjedu na dovolenou k moři," řekla Super.cz.

Na muže už jí v hektickém tempu nezbývá čas. "Kdyby to byl herec z Hollywoodu, kterému by nevadilo, že se uvidíme 3. listopadu a pak 4. dubna, tak možná. Teď jsem se začala věnovat hodně kariéře, protože jsem usoudila, že život je jen jeden a nechci ho trávit vedle blbců," uzavřela. ■