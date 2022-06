Exkluzivní podrobnosti svatby nejmenší české zpěvačky (54): S manželem spolu nebydlí!

Magda Malá s novomanželem Jaroslavem Podsedníkem Foto: archiv M. Malé a Robina Puškáše

Magda Malá své Ano řekla v bazilice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě po šesti letech vztahu majiteli kamnářské firmy Jaroslavu Podsedníkovi. "Celý život jsem razila zásadu, že svatba není potřeba. A když mě o ruku žádali mí bývalí partneři, vždycky jsem je odmítla. Vnímala jsem to tak, že papír chci maximálně tak na psa, ne pro vztah. Ale jak už to tak chodí, člověk míní, život mění, a i mně se na manželství přirozeně proměnil názor,“ řekla Super.cz Malá.

„Když mě požádal Jarda, cítila jsem najednou, že je to ono. Manžel mě obdivuje od muzikálu Bídníci, od roku 1992, jeho děti vyrůstaly na mém songu Samotářka. Pak přišlo naše setkání a změnil mi osud," vyznala se. Ale prý to nebyla to vždy jen procházka růžovou zahradou.

"Měli jsme za sebou nejrůznější turbulence. Jenže díky věku i tomu, že známe navzájem své největší chyby a už se asi nemáme vzájemně jak negativně překvapit, jsem přesvědčená, že nám to vydrží. Bereme se dávno po fázi největšího zamilování, které zaslepuje, a to je podle mě jedině dobře,“ myslí si Magda, které to v princeznovských svatebních šatech velmi slušelo.

Zajímavostí je, že manželé spolu zatím nebydlí. „Asi i to je dáno věkem a tím, že máme každý už dlouho vybudované své vlastní zázemí. Ale nebojte se, nebudeme nějaká zvláštní manželská dvojice. Na společném bydlení se už pracuje. Zatím se navštěvujeme a jsme si trochu vzácnější,“ vysvětluje zpěvačka, která má přes drobnou postavu hlas jak zvon.

„Příprava svatebního dne byla velmi náročná, ale užila jsem si to, protože všechny starosti jsem hodila na přátele, především na kamarádku Miládku,“ dodala šťastná novomanželka. Její svědkyní byla Kateřina Brožová (54), na svatbě nechyběli ani zpěvačka Šárka Rezková, Bohuš Matuš (48), Simona Prasková, Roman Dragoun nebo Marek Černoch. ■