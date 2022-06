Po narození syna je na své váze. Zorka Hejdová mohla s klidem obléct šaty, které navrhla slavná kamarádka

Po delší době se Hejdovi objevili na akci bok po boku. Michaela Feuereislová

„Je pravda, že s Mírou jsme dlouho spolu na akcích nebyli a teď jsme si užili hned dvě. Ještě Czech Social Awards, které jsem moderovala. Když chceme vyrazit do společnosti oba, hlídají většinou babičky nebo kamarádka chůva,“ svěřila se nám moderátorka. A péče o ročního caparta je stále jednodušší. „S Nikoláskem už je čím dál větší sranda a je strašně hodnej, obě babičky si ho moc užívají,“ říká Zorka.

Hejdová je víc než rok po porodu ve skvělé formě. „Co se týče váhy, jsem víceméně na svém a těším se, až zase začnu s tréninky, protože pohyb mi chybí a v tomhle směru jsem se poslední rok zanedbávala,“ říká Zorka, která si s klidným svědomím mohla dovolit obléknout slušivé černé lněné šaty, které zcela odhalovaly její záda. „Tyhle šaty pro značku Chappe navrhla Monika Marešová. Tím, že jsem věděla, že Monča taky na akci dorazí, řekla jsem si, že ji potěším, a konečně jsem je vynesla.“

Hejdovi vyrazili krátce po akci na první společnou dovolenou ve třech, a to konkrétně do Itálie. „Syn miluje vodu, takže u moře se mu bude, doufám, líbit. Léto máme celkově mnohem volnější jako vždy... Přes prázdniny je to celkem taková moderátorská “okurková sezóna” a já jsem za to ráda. Je čas si odpočinout a věnovat se jen sami sobě,“ prozradila Zorka Hejdová. „Na podzim mám pak v otazníku jeden větší projekt, tak uvidíme, jak to dopadne," dodala. ■