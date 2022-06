Kdyby radši mlčela: Takhle hudebnice, která na koncertě ukázala prsa a pak odešla, zdůvodnila ostudný výstup

Azealia Banks Profimedia.cz

Banks se v pátek objevila na pódiu v kostýmu, který kompletně odhaloval její poprsí. Nejenže měla dvouhodinové zpoždění, ale po čtyřech písních si fanouškům začala stěžovat na organizátory, řekla, že tam opravdu nechce být, a nakonec zahodila mikrofon do publika a odešla pryč. Na video z akce se podívejte v odkazu na článek níže.

Diváci byli pochopitelně v šoku a dali to hudebnici na místě najevo pískotem, pak se do ní pustili i na sociálních sítích. Rapperčina reakce je snad ale ještě bizarnější než ostudný výstup, který na akci předvedla.

„Vím, že to tak v červnu v Miami bývá, ale to vedro se nedalo vydržet,“ začala vyjmenovávat, co má na srdci. Následovala slova o segregaci, která zakončila tím, že by na takové akci nemělo být bahno.

Dále lamentovala, že akce měla být původně uvnitř, ale odehrála se nakonec venku v dešti. K tomu si znovu postěžovala na přístroje se suchým ledem, na který je prý alergická.

„Nevyhánějte ženy ven, obzvlášť když tam prší,“ apelovala na organizátory akce s tím, že jsou lajdáci, protože dodali zastaralou, nekvalitní techniku.

Kritikům pak ještě vynadala. „Vidím, že se zlobíte, protože jsem upřímná. Chcete, aby mi zabanovali Twitter. Jste jenom malí ubožáci, co se snaží o něco, na co nemají, a jsou drzí a hrubí,“ nechala se slyšet.

V jejím nářku se ovšem lze jen těžko vyznat a často ani není jasné, komu vlastně nadávky mají patřit. Fanoušci tak její výlevy přirovnávají k výstupům Kanyeho Westa s bipolární poruchou.

Kritika Banks ze stran fanoušků přitom byla jednoznačně namístě. Štvalo je, že na svou oblíbenkyni čekali přes dvě hodiny, a ona se na ně po pár písních hrubým způsobem vykašlala, a to bez pořádného zdůvodnění. Pravdu mají také v tom, že si koncert zaplatili a rozhodně nemohou za jeho organizaci. ■