Ke zpívání ho přivedli Štefan Margita a Hanka Zagorová. Tohoto zpěváka berou jako svého syna

Michal Kindl Super.cz

„Zpívali jsme spolu duet Kulisy a teď jsme nazpívali duet Déšť, pak vzniklo jeho album Na správné cestě a při této příležitosti mi Štefan řekl: Michale, ty si taky musíš natočit desku,“ svěřil se zpěvák Super.cz.

A tak vydává novou desku s názvem Loutka devátá. Ve videoklipu k písni Holka z města hraje hlavní roli moderátorka Televizních novin Lucie Borhyová (44). „Lucka je taková správná holka z města, co není z Londýna, ale z Prahy. Takže koho jiného si vybrat do klipu než ji," uvedl.

„S Michalem se známe skrz Štefana Margitu, a protože je Štefan v podstatě moje rodina, tak nás seznámil s Michalem. Já jsem jim křtila společné CD a Michal mě pak oslovil, jestli bych si nezahrála v jeho klipu k písničce Holka z města,“ popsala spolupráci Borhyová.

Michal nyní také pracuje na nových písničkách pro Hanku Zagorovou (75). Pokud jí to zdravotní stav dovolí, začnou společně pracovat ve studiu a v průběhu léta je zpěvačka nazpívá. Michal se díky této spolupráci pro slavný pěvecký pár stal skoro synem. „Se Štefanem i Hankou se nám opravdu podařilo vytvořit takový rodinný vztah. My to tak s partnerkou bereme a jsme za to moc rádi," doplnil Kindl pro Super.cz. ■