Instagram si Lucie Borhyová hýčká. Takhle moderátorka reaguje na komentáře, že je sexbomba

Lucie Borhyová Super.cz

Moderátorka televize Nova Lucie Borhyová (44) má stále co ukázat. Dokazuje to na svém Instagramu, kde ji sleduje více než 135 tisíc lidí. Svůj profil si náležitě hýčká a ráda poodhaluje to, jak vypadá její život mimo moderování Televizních novin.