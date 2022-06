Sekne Lucie Borhyová se zpravodajstvím? Plánuje totiž něco zcela nečekaného

Lucie Borhyová Super.cz

„Do role zpěvačky bych se určitě nestavěla, to je silné slovo. Spíš si vyzkouším být zpěvačkou. Je to záležitost úplně čerstvá. Štefan Margita a Michal Kindl mě přemlouvali, abych do něčeho takového šla. Když mi Michal poslal hudbu a text, tak se nedalo říct ne, protože se mi to moc líbilo. Nestavěla bych se do role zpěvačky, je to pro mě pro radost," řekla Lucie s úsměvem Super.cz.

Než si ale píseň v podání blonďaté krásky poslechneme, budeme si muset ještě pár měsíců počkat. A důvod? Jedná se totiž o vánoční píseň, která se k veřejnosti dostane před začátkem adventního období. „Ano, tak by to mělo být,“ potvrdila informaci moderátorka.

Lucie Borhyová tak i přes nový projekt zůstane věrná hlavně zpravodajství, kde působí už více než dvě desítky let. Troufne si ale svoji píseň zazpívat i živě? To se dozvíte v našem video rozhovoru. ■