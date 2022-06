Michael Jackson chtěl vypadat jako ona: Takhle to sluší v 78 letech múze krále popu!

Diana Ross roztančila Cambridge. Profimedia.cz

Blízké přítelkyni Michaela Jacksona (✝50), které se chtěl údajně i vizuálně podobat, sice již pomalu táhne na osmdesátku, ale stále vypadá neskutečně. Americká hudební legenda Diana Ross (78) v neděli vystoupila na The Cambridge Club Festivalu ve Velké Británii a dokázala, že pódium je stále její druhý domov.

Se svou typickou kudrnatou kšticí zaválela během energického vystoupení v květovaných šatech se spadlými rameny, které zdůraznily zpěvaččinu stále krásně tvarovanou postavu. Již tak nepřehlédnutelný model doplnila o výrazný make-up a obrovské náušnice.

Umělkyně, kterou byl král popu údajně doslova posedlý, vzdala hold rovněž královně Alžbětě II. a jejímu vladařskému platinovému jubileu, a to písní Thank You. Publikum následně začalo hrdě mávat britskými vlajkami a ovace nebraly konce.

Jejímu vystoupení přihlíželo na 22 tisíc lidí a hudební legenda se zdála být chvílemi až dojatá.

Když začala zpívat jeden ze svých největších hitů Ain’t No Mountain High Enough, zpívali s ní všichni, a to včetně vévodkyně z Cambridge, která vystoupení sledovala ze speciálních prostor určených pro členy královské rodiny. ■