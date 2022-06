Představitelka Hermiony ukázala tělo v miniaturním sportovním úboru: Je na ni radost pohledět

Emma Watson Foto: Super.cz/Profimedia

Emma se v posledních letech místo hraní věnuje filantropii. Je ambasadorkou Organizace spojených národů a také zarytou feministkou. Hojně se angažuje například v boji za genderovou rovnoprávnost.

Kromě toho je zastánkyní ekologie a propagátorkou etické a udržitelné módy. Zásadně spolupracuje pouze s módními značkami, které splňují tato kritéria.

Jejím posledním filmem bylo drama Malé ženy z roku 2019. I předtím ale většinou mívala mezi projekty dvouleté pauzy.

V soukromí jí to klape, od roku 2019 je ve spokojeném vztahu s americkým podnikatelem Leem Robintonem. Ačkoliv by si fanoušci vroucně přáli vidět Emmu jako nevěstu, do zásnub se prý pár zatím nežene. ■