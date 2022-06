Roste jako z vody: Vnadná misska Šlégrová se pochlubila roztomilým nejmladším synem

Lucie Šlégrová Foto: archiv L. Šlégrové

Jsou to dva roky, co se Lucie Šlégrová (40) stala trojnásobnou maminkou. Nejvnadnější česká miss má s manželem, bývalým hokejistou Jiřím Šlégrem (51), syna Rona. Chlapečkem, který roste jako z vody, se nyní modelka pochlubila.

Ron je s kudrnatou blond hřívou opravdu rozkošný. „Roník roste jako z vody, zvládám to dobře. Mám to hezky rozdělené, že jednoho syna mám v pubertě, druhého před pubertou a ten nejmladší ještě nepřišel do fáze, že by nám celou noc spinkal, takže se nenudíme,“ svěřila se Super.cz Lucie, která se synem vyrazila do srubu na Kokořínsku, kde si užívali pohodu v přírodě.

„Jsme hodně zvyklí cestovat po Čechách. Stejně jako loni jedeme v létě na Třeboňsko na kola, kde jsme byli minulý rok poprvé i s malým a moc se nám to líbilo. Letos jedeme s partou kamarádů a všichni mají děti,“ řekla Šlégrová, která si léto s rodinou začala užívat nyní, ještě před sezónou, má to tak radši.

„Pak pojedeme i na Lipno. Máme naplánované i výlety do zábavního parku v Německu a také se chystáme do Řecka, protože náš malý Rony není zdatný cestovatel a vydržet s ním v letadle je docela umění, takže letíme do dvou tří hodin. Teď má období kamínků a miluje je házet do vody, bude ideální rozvalit se na kamínkách, kde si Roník může celé odpoledne hrát,“ dodala modelka, která má ještě starší syny Richarda a Roberta. ■