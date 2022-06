Před 4 lety všeho nechala a odjela za manželem do Izraele: Po rozchodu je Veronika Žilková ráda za svou práci

Veronika Žilková Super.cz

Jsou to čtyři roky, co se Veronika Žilková (60) rozhodla všeho nechat a odjet za svým manželem do Izraele. S Martinem Stropnickým, který v zemi působí jako velvyslanec, tam byla dva roky, v době koronavirové pandemie se herečka vrátila zpět do Česka, a to především za maminkou, o kterou se chtěla starat.

Po nedávném rozchodu se Stropnickým je Žilková ráda, že je zpět, a naplno se věnuje své práci. Jde z role do role. Má za sebou několik natáčení, mimo jiné i roli v minisérii Jitřní záře, která je o rodině, která chtěla žít mimo systém.

„To jsem také udělala před čtyřmi lety, kdy jsem vše zahodila a odjela do Izraele. Teď jsem ráda, že jsem se do toho systému vrátila, protože je mi ten systém přirozený,“ řekla Super.cz.

„Myslím, že to máme každý v sobě, tu touhu žít v přírodě, ale tato rodina v Jitřní záři tu touhu realizovala až příliš,“ míní herečka.

Během léta ji čeká zkoušení muzikálového představení nebo natáčení filmu, jehož téma jí bude celkem blízké

„V červenci točím celovečerní film Světýlka s Beátou Parkanovou. Hraji babičku holčičky a celé je to o tom, jak prožíváme rozchod jejích rodičů. Celé je to dokola a myslím, že ani já ve svém životě nežiji nic nového, prostě to tak je, někdo se zamiluje, někdo se odmiluje, ale vždycky je potřeba myslet na ty děti,“ dodala Žilková, která nyní v manželem řeší péči o jejich nezletilou dceru. ■