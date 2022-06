Tom Cruise se rozešel s okouzlující a výrazně mladší kolegyní z Mission: Impossible

Dvojice se dala dohromady po společném natáčení. Profimedia.cz

Už napodruhé jim to nevyšlo, a tak se rozhodli, že raději zůstanou přáteli. Řeč je o Tomu Cruisovi (59) a jeho o devatenáct let mladší herecké kolegyni Hayley Atwell. Dvojice, která se seznámila při natáčení filmu nesoucí v češtině název Mission: Impossible Odplata - První část, šla poprvé od sebe v září 2021, ale opět si k sobě našla cestu. Tentokrát to ale vypadá, že do třetice už to spolu nezkusí.