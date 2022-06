Po návratu ze Survivoru přibral 10 kilo! Takhle teď vítěz reality show vypadá

Vladimír Čapek Super.cz

"Mám váhu, kterou jsem měl před odletem. Pořád si ale dopřávám, a už bych neměl, už bych to měl zastavit, ale nejde to. To strádání bylo dlouhé," řekl Super.cz "Během soutěže šlo dolů přes deset kilo. Cítil jsem se relativně fajn," dodal Čapek.

Ve fitku ho nepotkáte, nemá na to ani čas. Proto ví, že by se měl krotit. "Když už mám nějakou sportovní aktivitu, tak je to hlavně pro to, aby mě nebolelo tělo. Ale abych měl fyzičku a lepší postavu, tak bych měl zabrat. Budu s tím muset začít něco dělat," dodal vítěz reality show Survivor. ■