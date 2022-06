Nová značka plavek, jejíž autorkou je návrhářka Terezie Trusinová, si klade za cíl dopřát ženám skvělý pocit z vlastního těla.

Jedinečné řemeslo českých švadlen a inspirace smyslným italským stylem - to jsou hlavní ingredience, na kterých Terezie Trusinová postavila svou značku. K těm dalším patří špičkové elastické materiály z Itálie a nejmodernější technologie. To všechno slouží jedinému cíli: dodat nositelkám plavek jistotu, že u vody vypadají skvěle a zároveň se cítí komfortně.

Plavky od české designérky vám dodají plážové sebevědomí

TEREZIE TRUSINOVÁ

Letošní kolekci dominují výrazné barvy: monochromatické odstíny od neo-nově růžové přes safírovou, sytě modrou, zelenou, červenou až po černou dávají vyniknout klasickým i inovativním střihům podtrhujícím ženskost.

Kolekce plavek i doplňků září výraznými letními odstíny.

FOTO: TEREZIE TRUSINOVÁ

Nechybí topy poskytující oporu většímu poprsí, s rychleschnoucími košíčiky bez kostic, a variace různých střihů plavkových kalhotek, od brazilského přes hipsterské bokovky až po kalhotky s vysokým pasem. Černá kolekce bikin upoutá pozornost sofistikovaným zavazováním a kovovými detaily, které plavky promění v luxusní šperk. Jednodílné plavky vynikají elegatním jednoduchým střihem s designovým detailem uzlu, přirozeně zvýrazňujícím ženskou siluetu. Všechny modely si můžete prohlédnout již nyní na webu terezietrusinova.com.

„Tvorbu plavek vnímám jako službu zákaznicím,“ říká zakladatelka značky Terezie Trusinová

FOTO: TEREZIE TRUSINOVÁ

Designérka Terezie Trusinová popisuje, jakou roli při tvorbě plavek hraje každý technický detail: „Výběr gumiček do kalhotek, výběr typu stehu, vedení švů, řešení gramáží, to všechno jsou detaily, které ovlivňují, jak se v plavkách budete cítit. Nebudou vás škrtit nebo škrábat? Jak rychle uschnou na sluníčku? Nebudou nás na slunci pálit jejich kovové ozdoby? Jsou to drobnosti, které na hotových plavkách třeba ani nerozpoznáte, ale důkladně se jimi zabývám, aby se jejich nositelky cítily komfortně,“ dodává návrhářka. Pohledy do zákulisí značky Terezie Trusinová, ale také tipy z aktuální kolekce a více inspirace pro letošní léto najdete v prvním čísle jejího autorského online magazínu Terezie.

Inovativní střihy plavek z kolekce Black kontrastně dotvářejí zlaté kovové detaily

FOTO: TEREZIE TRUSINOVÁ

Kolekci plavek doprovází bohatý výběr doplňků: pantoflíčky a sandály v odstínech plavkové kolekce, slaměné klobouky, plážové tašky, náušnice a náramky, které jednobarevný look obohatí o zlatý lesk a tvary inspirované podmořským světem.

Na pláži a u vody vnímáme své tělo víc než kdykoli jindy během roku, a tak výběr plavek do značné míry rozhoduje o tom, jaké zážitky si odneseme. V plavkách značky Terezie Trusinová máte jistotu perfektního vzhledu a největšího pohodlí. Můžete v nich bezstarostně vykročit do léta. ■