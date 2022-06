Z nezapomenutelné Bugyny z Rebelů je sexy MILFka: Herečku ale potkalo nepříjemné zranění

Betka Stanková Super.cz

Betka během pandemie natáčela seriál na svém rodném Slovensku, nyní ji na obrazovkách budou konečně vídat i čeští diváci. "Tak se zase vrátím k češtině, i když se přiznám, že mám s přepínáním mezi dvěma jazyky pořád trochu problém. Přešaltovávám i doma. Když jsem naštvaná, jedu ve slovenštině, když klidnější, je to čeština. O tu se snažím víc i proto, že dcera chodí do české školy," svěřila.

Betku budeme vídat v primáckém seriálu Dobré zprávy jako televizní moderátorku pořadu Hodinová manželka.

"Dostala jsem takovou anotaci na svoji roli, že je to MILFka s tavkou. Trochu jsem tápala, pak jsem zjistila, že tavka je tavná pistole. Co je MILFka, asi na rozdíl ode mě, která se na to taky musela ptát, víte," smála se, když jsme řešili výraz, který proslavil film Prci, prci, prcičky a Stiflerova máma. "Jako ona se fakt necítím, ale když projdu maskérnou, ještě se za mnou nějaký muž otočí a pro někoho tam ještě nějaký sex-appeal možná je," míní.

Na nějaké vyvádění každopádně teď myšlenky nemá. "Lyžovala jsem a nedopadlo to dobře. Byla jsem šest týdnů upoutaná na postel, protože jsem měla zlomenou nohu. Teprve se vracím do formy a nějakého rytmu života. Ale stoprocentní to ještě zdaleka není. Už musím kvůli hraní nosit podpatky a trpím u toho. Už nejsem nejmladší a ta rekonvalescence je pomalá. Rehabilituju, ale doktor mi řekl, že budu úplně v pořádku až tak za tři čtvrtě roku," mrzí Stankovou. ■