Takový výstřih ještě neměla: Zrzka ze Sestřiček a ZOO nechala nahlédnout do svého prý méně obdařeného dekoltu

Natálie Halouzková Super.cz

Její postava bude holka z vesnice, která si jde za svým snem a dostane se jako stážistka do televize. "Možná to někomu může připomínat příběh Lucie Borhyové (44), i když já ho přesně neznám. Moje Bára je velice cílevědomá," řekla Super.cz Natálka, která moderátorku na představení seriálu připomínala aspoň na své poměry opravdu hlubokým dekoltem. "Ani jsem si to neuvědomila. Ale Lucka Borhyová je každopádně víc obdařená než já," smála se.

To, že se Natálka, jejíž hvězda pozvolna stoupá, pomalu stává slavnou, si herečka zatím neuvědomuje. "Pořád si připadám stejná a asi je to tak dobře. Opravdu jsem pořád stejná holka," ujišťuje. ■