Hanka Vagnerová šokuje: Napsala pro sebe film o polyamorii, kde bude hrát nahá

Aby se o něm rozpovídala na natáčení pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kde ji uvidíme v úterý mězi hosty, jsme ji trochu strašili. Moderátor totiž vyhledává dost lechtivé otázky a například s její starší kolegyní Jaroslavou Obermaierovou (76) rozebíral, jak kdysi dabovala filmy pro dospělé.

"U mě tedy porno, ani žádné jeho dabování nebylo, cítím se úplně méněcenná," smála se Hanka. Určitě by se ale našlo minimálně pár odvážných scén. "Čeká mě teď uvedení filmu Hranice lásky o polyamorii a otevřeném vztahu. Psala jsem ho spolu s režisérem, začali jsme asi před sedmi lety," vyprávěla.

"Je to o páru, který má krizi a nechtějí ji řešit klasickým způsobem. Místo toho se rozhodnou vztah otevřít. Je to hodně o intimitě. Musím říct, že jsem se po těch letech nedávno v noci probudila a teprve mi došlo, že to bude v kinech a lidé to uvidí. Jsem z toho nervózní. Cítím se nahá jako autorka, ale zároveň jsou tam scény, kde nahá opravdu jsem," přiznala Hanka. ■