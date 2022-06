Jak je na tom Hanka Zagorová po návratu z nemocnice? Manžel jí zajišťuje prvotřídní servis

Hanka Zagorová je už doma s manželem Štefanem Margitou. Herminapress

„Otevřeli jsme prosečko, já si ale jenom usrkla. Ještě se bojím. A vlastně jsme celý zbytek dne propovídali a večer se v televizi dívali na Marečku, podejte mi pero. Užívali jsme si moc, že jsme zase konečně spolu doma. Dneska je krásně, tak si uděláme dýchánek na balkoně,“ popsala své blízké plány národem milovaná zpěvačka v rozhovoru pro deník Blesk.

Zpěvaččin návrat ohlásil pěvec na sociálních sítích. „Konečně doma! Moc vás oba zdravíme a děkujeme za tak obrovskou vlnu podpory a přání,“ vzkázal Margita u fotky své ženy.

Hana Zagorová by se chtěla dostat co nejdříve do formy, aby se mohla věnovat své milované profesi. Co ji tedy čeká? „Dát se pořádně do kupy, samozřejmě kontroly v ústavu a dodržování nutričního jídelníčku, podle kterého se budu řídit i teď doma. Nutridrinky mi ale opravdu dělají moc dobře a mám jíst také hodně bílkovin, na které je skvělý třeba tvaroh nebo cottage. Štefíček si to už pečlivě nastudoval.“ ■