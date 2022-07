Na přehlídkách se objevuje výjimečně a bývá nejstarší: Krásná finalistka Miss vás překvapí svou novou profesí

Lucie už není pouze modelkou. Super.cz

Je to už patnáct let, co na sebe Lucie Petrišková (33) upozornila jako finalistka soutěže Miss České republiky. Modelka od té doby pracovala pro celou řadu českých návrhářů, působila v zahraničí a odchodila mnoho pražských týdnů módy. Své milované povolání už ale pomalu opouští.