Rus a Ukrajinec se kamarádí na světové soutěži krásy: Oba jsou proti válce, hlásí český soutěžící z Filipín

Na světové soutěži krásy se kamarádí Čech, Rus i Ukrajinec. Foto: se svolením P. Kinského

Jak již Super.cz informovalo, na světovou soutěž mužské krásy Man of the World na exotické Filipíny odletěl místo Muže roku 2019 Vojtěcha Urbana loňský finalista Petr Kinský. Ten nás odtamtud také podrobně informuje o dění.

Už při svém příjezdu překvapivě postoval fotografii, na níž pózuje společně s ukrajinským a ruským soutěžícím. "Byli spolu i na pódiu, dostali společné otázky a oba řekli, že nepodporují válku a přejí si, aby se situace urovnala," prozradil Super.cz Petr, který společně s ukrajinským soutěžícím Vladimirem Grandem bydlí na pokoji.

S tím, že se na světové soutěži zpřátelili, ovšem nemusejí mít Rus a Ukrajinec kvůli reakcím ve své vlasti starosti. Na návrat do domovských zemích se nechystají. "Ukrajinec žije už 3 roky na Filipínách, má 1,3 milionu sledujících na Instagramu a 15 milionů na TikToku. Rus žije na Filipínách rok a předtím byl v Číně,.Je velice hodný a skromný," popsal Petr.

O titul Man of the World, který bude vyhlášen 18. června, bojují mladí muži z 26 zemí světa. "Je to tady fajn, i když je šílené vlhko. Celkově na Filipínách všichni soutěže krásy neuvěřitelně prožívají, takže občas musíme mít i ochranku. Fotíme v luxusních hotelech, chystáme se i do provincie Cordillera, kde jsou rýžové terasy, vyhlášené jako osmý div světa," pochvaluje si zatím Kinský. ■