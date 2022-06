Tři outfity pro nevěstu, vyšpulený zadeček bez kalhot a líbačka s Madonnou: Takhle se pařilo na svatebním večírku Britney Spears

Svatba Britney Spears A Sama Asghariho stála za to. Profimedia.cz

Nikdo nepochyboval o tom, že to bude pořádná party. Svatba Britney Spears (40) a Sama Asghariho (28) se opravdu vydařila. Britney vystřídala hned tři outfity a užila si zástup hvězdných hostů, kteří s ní přišli oslavit její velký den.

Na střípcích z oslav je vidět, jak zpěvačka pózuje s Donatellou Versace, autorkou jejích svatebních šatů, Paris Hilton (41), Drew Barrymore (47), Selenou Gomez (29) a Madonnou (63). S tou pak došlo i na líbačku, kdy popové divy imitovaly ikonický moment z udílení cen MTV z roku 2003.

Mezitím se Spears stihla převléknout do červených mini šatů s pořádným výstřihem. Na parketu ale později dováděla pouze v saku svého manžela, k němuž ovšem nevzala kalhoty ani boty.

Jestli šlo o plánovaný outfit nebo se Britney obnažila spontánně, není jasné, bylo ovšem vidět, že si to pořádně užila.

Hvězdný pár si řekl ano v Thousand Oaks v Los Angeles za přítomnosti 60 hostů. Britney kráčela k oltáři za melodie písně Can't Help Falling in Love od Elvise Presleyho.

Mezi hosty nebyli zpěvaččini rodiče, sestra ani její synové Sean (16) a Jaden (15), které má z předchozího manželství s Kevinem Federlinem. Chlapci mamince štěstí velmi přejí, ale cítili, že by jejich přítomnost byla příliš.

Na rozdíl od nich zbytek své rodiny zpěvačka ani nepozvala. S příbuznými je na nože kvůli nucenému opatrovnictví, které trvalo 13 let. Na sklonku loňského roku Britney u soudu konečně vybojovala svobodu a mohla se mimo jiné vdát za svého dlouholetého partnera. ■