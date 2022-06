Krásná Svátková se pochlubila dospívajícími syny. Brzy ji i ten prostředí přeroste

Vlastina Svátková se svými syny Adamem a Kryštofem. Michaela Feuereislová

„Šla jsem kvůli starším synům Adamovi (15 let) a Kryštofovi (11 let), abychom si užili večer jen my tři. Cestou do kina v autě jsme si povídali o věcech, na které doma v chaosu nemáme prostor,“ svěřila se nám herečka a jedním dechem dodala: „Každopádně bych nešla do kina na film, který by mě osobně nezajímal. Jurský park byl jeden z prvních filmů, na kterém jsem ve věku mých synu byla poprvé v kině. Pamatuju si , že jsem se tak lekla, ze jsem zařvala na celé kino.“

Herečka a spisovatelka má za sebou náročné pracovní období. „Volné chvíle do teď většinou zaplňovala práce na zahradě, kluci pomáhají, nejstarší poseká trávu a nejraději pak sedíme venku na terase, grilujeme, jíme,“ prozradila Vlastina.

A jaké jsou plány na léto? „Konečně jsem si koupila kolo a začneme s klukama jezdit na delší stezky po okolní přírodě, na to se hodně těším. Aktivní odpočinek v hezkém prostředí mám nejradši. Léto nemám naplánované, stejné to nemá smysl. Vím jen, že budeme trávit čas v Čechách, případně pojedeme na Slovensko nebo do Rakouska. Se třemi dětmi v dnešní době není úplně reálné letět na drahou dovolenou,“ dodala Vlastina Svátková. ■