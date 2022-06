Justin Bieber vyděsil fanoušky: Zpěvákovi ochrnula půlka obličeje a vyslechl si nepříjemnou diagnózu

Justin Bieber Profimedia.cz

„Je to od viru, který napadl nervy v mému uchu a v tváři a způsobil ochrnutí půlky obličeje,“ popsal, co se mu stalo a názorně hned předvedl, s čím se potýká.

„Jak můžete vidět, tímhle okem nemohu mrkat. Nemůžu se na té straně smát nebo hýbat nozdrami,“ doplnil.

Justin tak není v tuto chvíli schopen koncertovat, lékaři mu naopak doporučili odpočívat.

„Je to docela vážné, jak můžete vidět. Přál bych si, aby to bylo jinak, ale moje tělo mi říká, že musím zpomalit. Doufám, že to chápete. Hodlám využít všechen čas k odpočinku, abych se vrátil stoprocentní a mohl dělat to, pro co jsem se narodil,“ vzkázal fanouškům.

Dodal, že doufá, že se jeho tvář brzy vrátí do normálního stavu. Hodlá také rehabilitovat a cvičit obličejové svaly. Chce to ale hlavně čas.

Věrní fandové zpěváka v komentářích zahrnuli podporou a přejí mu hlavně brzké uzdravení. Není to ostatně tak dávno, co se se závažnými zdravotními problémy potýkala jeho manželka Hailey.

Ta v březnu skončila v nemocnici s příznaky mrtvice. Ukázalo se, že měla v mozku krevní sraženinu. I jí tehdy visela pravá strana obličeje a nemohla vůbec mluvit. Není tedy divu, že Justina jeho příznaky nyní pořádně vyděsily. ■