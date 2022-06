Roky po vítězství v soutěži krásy měla nouzi o práci. Nyní jde expřítelkyně Lambory z jednoho kšeftu do druhého

Andrea si na nedostatek práce nemůže stěžovat. Super.cz

„Můj rozjezd byl vlastně nijaký. Od té doby, co mám agenturu tak jsem zjistila, co je modeling. Všechno stojí na kvalitnímu týmu,“ zaradovala se Bezděková, která jde z jednoho kšeftu do druhého. „Modelkou se cítím víc než kdy dřív.“

Na přehlídkových molech není Bezděková rozhodně tou nejmladší, ale nestěžuje si. „Roky přibývají. Jsem naštěstí ve věku, kdy to tělo všechno zvládá. Ví se o mně, že jsem velký sportovec, a tak pečuju o svou postavu. Měla jsem taky problémy s pletí a tak tomu jdu naproti a starám se o sebe,“ uvedla kráska na soaré na chateau Kotěra spojené s přehlídkou vybraných modelů Beaty Rajské. ■