Smutná zpráva ze zámku v Osečanech: Zemřela žena, o kterou se Krejčík a Stropnický starali

Matěj a Daniel zažívají velmi smutné období.

Životní partneři ubytovali na svém zámku v Osečanech na Příbramsku skupinu ukrajinských uprchlíků. Netradiční skupina spolubydlících se nedávno dočkala radostné události v podobě narození miminka. Život ale obyvatelům zámku ukázal i stinnou stránku. Již jsme vás informovali o tom, že jedné z běženkyň diagnostikovali vážnou nemoc. Té paní Olga podlehla.

„Z nemocnice, kde byla posledních pár dnů hospitalizována, Matějovi zavolali, že jí zbývá posledních pár hodin života. Naložil jsem okamžitě jejího syna do auta a odvezl ho za ní. V nemocnici držel maminku za ruku a bylo na mně, abych mu řekl: ’Maminka umírá. Nic jí nebolí. Ale slyší Tě. Řekni jí všechno, co musíš.’,“ svěřil se s těžkou životní zkouškou Dan prostřednictvím svého profilu na sociálních sítích. „Byl s ní do poslední chvíle. A já tam byl s ním a pro něho.“

Daniel a Matěj zažívají emocionálně i fyzicky náročné období se všemi vzlety a pády, které k tomu patří. Ať už je to narození, nebo odchod člověka. Závěrem postu Daniel poprosil, aby fanoušci uctili památku paní Olgy vzpomínkou. ■