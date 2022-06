Poprvé ukázal syna a prozradil jméno. Poté Gránský obvinil personál porodnice z vyzrazení tajné informace

David Gránský s manželkou Nikolou a synem Foto: Se svolením D. Gránského

"Děkujeme někomu z personálu porodnice a následně médiím, že nás ušetřili tak otravné věci, jako je oznamování narození našeho syna. Tímto se omlouváme našim přátelům i některým členům rodiny, že se to dozvěděli dříve z médií než od nás," nechal se slyšet Gránský.

Smutná z toho byla i jeho žena Nikola. "Když si chcete říct sami pohlaví, jméno, a vůbec jak to probíhalo... Je to pro mě dost intimní věc, hodně mě to mrzelo," dodala pro Super.cz čerstvá maminka Nikola Gránská. Syna na svět přivedla v nemocnici v Praze Podolí.

Dnes poprvé manželé ukázali fotku čersvě narozeného syna a prozradili také jeho jméno. "Není ale nic důležitějšího než to, že jsou Niky i Mateo v pořádku a že tak neskutečně těžký a dlouhý porod zvládli. Moje žena je hrdinka. Miluju ji. Miluju je," uzavřel šťastná táta Gránský. ■