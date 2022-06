Páni! Heidi Klum (49) předvedla snad nejodvážnější šaty kariéry. Podprsenka a kalhotky byly tabu

Heidi Klum a její hodně odvážný model... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Před pár dny oslavila německá topmodelka Heidi Klum (49) už devětačtyřicáté narozeniny, ale to jí rozhodně nebrání v nošení mimořádně odvážného oblečení. Minišaty, na které vsadila ve čtvrtek večer na akci Dolce & Gabbana do restaurace Olivetta v Hollywoodu, patřily rozhodně k tomu nejvíc sexy, co na sobě kdy měla. Rafinovaně prostřižený model držel pohromadě jen díky několika překříženým šňůrkám a spodní prádlo v nich bylo zapovězeno úplně.