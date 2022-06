Adélo, tohle není tvůj muž: Gondíkovou doprovodil do kina známý kolega. Jak to obhájila?

Mohlo by se zdát, že k sobě mají herci opravdu blízko. Michaela Feuereislová

Na premiéře filmu Jurský svět: Nadvláda se objevila celá řada známých tváří. Pokračování legendárního snímku o prehistorických tvorech si nenechala ujít Adéla Gondíková (48). „Ona je to taková pohádka, takže se mi to líbilo,“ svěřila se Super.cz Gondíková, která byla ve svém živlu hlavně při příchodu, kdy se měla možnost pozdravit s celou řadou známých tváří. „Hlavně že vidím své oblíbené tváře,“ uvedla herečka.

Na premiéru Adélu ale nedoprovázela její dcera, jak to bývá běžné. Před fotostěnou při příchodu se překvapivě fotila s mužem. A nebyl to její manžel Jiří Langmajer. My jsme v jejím doprovodu poznali hereckého kolegu Václava Šandu.

„Známe se přes mého bratra, který s ním hraje v Činoherním klubu. Potkali jsme se tam a pak zjistili, že i sedíme vedle sebe,“ popsala náhodné setkání Adéla.

Samozřejmě jsem se ptali herečky, jak bude trávit letní prázdniny, které se blíží. „Hlavně odpočinek. Po úplně šílené sezóně nechci nic,“ dodala, jakou má představu herečka. A budou prázdniny v zahraničí, nebo v Česku? „Aj tak aj tak, jak se říká,“ usmívala se Adéla Gondíková. ■