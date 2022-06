Čím vytáčí manželku Victorii? David Beckham kápnul božskou! A prozradil, v čem je lepší než ona

David Beckham s manželkou Victorií Profimedia.cz

„Mám takovou věc, odkašlávání, které zrovna nemiluje. Nedělám to celý život, ale asi posledních 15 let,“ přiznal fotbalovému trenérovi Garymu Nevillovi, který ho zpovídal.

„Ale je i pár věcí, které dělám já a ona ne. Jsem velmi pořádkumilovný a ona nikoliv. Ale občas i vypere,“ dodal se smíchem.

V rozhovoru dokonce vyvrátil, že by Victoria v průběhu let ovlivňovala, co nosil na sobě nebo jaké účesy si vybíral.

„Hodně lidí si myslelo, že za tím byla ona, ale vždycky jsem se rozhodoval sám. Miluji módu.“

Neville, který je zároveň jeho blízkým přítelem, byl u toho, když David spatřil Victorii poprvé. Byli spolu v hotelovém pokoji v Moldavsku a v televizi běžel videoklip Spice Girls k písni Say You'll Be There.

David se prý otočil na kamaráda a oznámil mu, že tu dívku si vezme. O pár týdnů později se konečně potkali na akci, kde to mezi nimi hned začalo jiskřit. Vzali se v roce 1999 a dnes spolu mají čtyři děti. ■