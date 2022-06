Tori Spelling slavila školní úspěch dcery, za fotku sklidila kritiku: Jsem z vás zděšená, vzkázala

Tori Spelling a Dean McDermott na školní oslavě dcery Stelly Profimedia.cz

„Stella McDermott absolvovala! Jsem pyšná na to, jak sis to vybojovala navzdory šikaně, covidu, nepřízni osudu, migrénám, velkým úzkostem a bohužel i učitelům a poradcům, kteří nevěřili, že to všechno zvládneš včas, abys mohla absolvovat. A ty jsi dokázala, že se všichni mýlili!“ uvedla Spelling ke snímku své dcery.

Čtrnáctiletá Stella je na něm se silným make-upem a světlými vlasy, což mnoho followerů vedlo ke kritice, že herečka fotku teenagerky upravila výraznými filtry, než ji zveřejnila.

Tori Spelling se pochlubila úspěchem dcery Stelly

Seriálová Donna se však bránila, že snímek nevznikl na samotné školní oslavě, ale později v profesionálním studiu.

„Jsem zděšená z vašich zpráv i médií, že bych vizáž dcery upravila výraznými filtry. Fotka není ze školní oslavy a nevznikla na přirozeném světle. Po oslavě si řekla (dcera) o make-up, protože je to její koníček (a ve škole nemohla být nalíčená), a o fotky v profi studiu, s umělým světlem,“ vysvětlovala Tori vznik snímku.

Vedle Stelly má Tori s manželem Deanem McDermottem další čtyři děti, syny Liama (15), Finna (9) a Beaua (5) a dceru Hattie (10). ■