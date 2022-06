V Sexu ve městě mu to s Carrie neklaplo, ve skutečnosti má seriálový Aiden v lásce štěstí: Tohle je žena jeho srdce

John Corbett s manželkou Bo Derek Profimedia.cz

Herec John Corbett (61) vyrazil tentokrát do společnosti jako doprovod. Na udílení Cen AFI za celoživotní dílo dělal garde své manželce Bo Derek (65), která na akci figurovala jako předávající.

Hvězdnému páru to seklo. Se svou ženou je představitel Aidena ze Sexu ve městě už 20 let. Roky žili na jejich ranči v Santa Barbaře na hromádce, než se v prosinci 2020 konečně vzali. Udělali to nicméně tajně, sňatek vyšel najevo až téměř o rok později.

„Po 20 letech jsme se rozhodli, že se vezmeme. Nechtěli jsme, aby byl 2020 rokem, který budou všichni nenávidět. Chtěli jsme na něj mít jednu dobrou vzpomínku,“ sdělil tehdy v pořadu The Talk.

Herec fanoušky v loňském roce trochu zklamal, když je navnadil, že bude součástí pokračování Sexu ve městě s názvem A jak to bylo dál. V první sérii se ale nakonec neukázal.

Není ale všem dnům konec. Tvůrci totiž potvrdili, že vznikne i řada druhá. A tak naděje těch, co si vroucně přáli, aby Carrie skončila s Aidenem, ještě úplně nevyhasly. ■