Občas musí být přísná, pak se omlouvá: Daniela Šinkorová má nové povolání

Daniela Šinkorová Super.cz

„Nově učím na Konzervatoři Jaroslava Ježka, takže teď mě čeká pracovně náročný týden, protože budou zkoušky na škole. Učím prvňáky a přebírám veškerou nervozitu za ně,“ řekla Super.cz Daniela.

Nás samozřejmě zajímalo, jaká je jako učitelka. „Já nevím. To by mě museli zhodnotit studenti, ale strašně se snažím jim dávat najevo lásku a to, že mi na nich záleží,“ řekla skoro až dojemně oblíbená herečka a přiznala, že jediné, co jí dělá problém, je známkování.

„Občas jsem přísná, protože známkovat se musí. Já s tím mám problém a pak se jim třeba i omlouvám, že to tak dopadlo,“ přiznala Daniela a rovnou na sebe práskla, že se bojí dát někomu pětku! „To se strašně bojím. To bych nechtěla zažít, ani ji vlastně asi neumím napsat, a ani jsem ji v životě já sama nedostala. Mám z ní hrůzu, takže já dělám všechno pro to, aby pětka žádná nepadla. Nikdy!“ říká se smíchem herečka.

Co se divadelních představení týče, má toho Daniela méně. „Bude toho míň, než toho bývalo, to musím přiznat, protože do divadla se vrací málo diváků. Všechno podražilo a myslím si, a tak trochu je i chápu, že radši dají peníze za dovolenou,“ uzavřela Daniela, která se chystá na dovolenou na milovanou Sardinii a kromě pracovních povinností má i hodně práce na svém velkém domě za Prahou. ■