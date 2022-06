Jak ses na to vůbec připravoval? Scéna, v níž si představitel Tommyho Leea povídal s penisem, zaujala i Jennifer Aniston

Sebastian Stan jako Tommy Lee v seriálu Pam & Tommy Profimedia.cz

V druhé epizodě seriálu streamovací sítě Hulu Stan v roli slavného bubeníka posíleného extází diskutuje se svým penisem o monogamii.

„Jak se na takovou scénu připravuješ? Kdo ti čte ty dialogy?“ zajímalo Aniston pochopitelně.

Herec přiznal, že trochu panikařil, protože s tvůrci sami nevěděli, jestli scéna bude fungovat, nebo bude už takzvaně za hranou.

„Byly tam součástky, manuál, protetika a lidé s dráty, kteří je zapojovali do zásuvek,“ popsal praktickou stránku natáčení.

Scéna zahrnuje také přímé záběry na penis, o kterém si řada diváků myslela, že patří Stanovi. K jejich zklamání šlo ale ve skutečnosti o animatronický penis podobný loutce.

„Máme výhodu CGI, ale rozhodli jsme se to udělat postaru. Byla to zajímavá zkušenost,“ doplnil k věci herec.

„Velmi odvážné,“ vystřihla kolegovi poklonu hvězda Přátel. Tu ve filmech v postelových scénách moc neuvidíte, přesto sama dobře ví, jak jsou náročné.

V dramatu Hodná holka z roku 2002 si jednu střihla s Jakem Gyllenhaalem, a především pro herce to byl zážitek, na který nikdy nezapomene.

„Pamatuji si polštář. Použili jsme polštářovou techniku,“ svěřil se Jake dříve v rádiovém vysílání Howarda Sterna. „Je to preventivní. Obecně se to používá v horizontálních polohách. Ve skutečnosti to navrhla Jennifer. Byla tak laskavá, že ho tam položila, než jsme začali,“ přiznal s tím, že to pro něj byla muka.

Jak je vidět, ne všichni herci mají tedy na nahé či milostné scény náturu. Sebastian Stan je ale zjevně z těch otrlejších.

Sebastian Stan a Jennifer Aniston si spolu střihli rozhovor v rámci speciálu Actors on Actors pro Variety.

