Pánové, máte šanci! Jedna z nejvíce sexy koček Česka je single: Nevyšlo jí to ani na seznamce

Nikola Buranská Super.cz

Česká Miss Earth 2014 Nikola Buranská (30) má smůlu na muže. Už více než tři roky je single a nemůže narazit na toho pravého. Nevyšlo to ani poté, co jí kamarádka udělala profil na seznamce. Jedna z nejkrásnějších Češek je stále sama.

"Partnera nemám, věřím, že v ten správný čas se objeví a přijde. Možná jsem trošičku náročnější. Dva roky byl covid, nikam se nedalo jít, seznamovat se, to mě trošku zabrzdilo," řekla Super.cz Buranská.

Přiznala, že měla profil i na seznamce. "Kamarádka Adéla mi ho udělala. Dostala jsem to loni k narozeninám. Už jsem si tímto prošla. Je to zajímavá zkušenost, ale nejsem na to typ. Na seznamování naslepo nejsem. Mám ráda, když mě seznámí třeba přátelé," upřesňuje modelka.

Jak to na seznamce dopadlo? "Ozvalo se mi pár mužů, nijak se to dál neposunulo. Jsem nedůvěřivá," uzavřela Buranská. ■