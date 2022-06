Z Evíka už je Kelišová: Jaroslava Kretschmerová (66) se prý pořád cítí na třicet. A vypadá skvěle!

Jaroslava Kretschmerová Super.cz

"Ale na Evíka pořád slyším, když někdo zavolá na place na moje kolegyně, otočím se. A pak si teprve řeknu: Jaryno, to už nejsi ty. Ale pořád se někdy cítím na těch třicet, jako když jsem Evíka hrála," smála se Jarka. "Ale ten přechod je rozkošný, jsem Keliškou uchvácená," dodala.

S týmem kolem muzikálu je spokojená, ale někdo jí přece jen chybí. "Dokážu si představit, že by Jirka Lábus pořád hrál živočicháře. Kdybychom to inscenovali u nás v Ypsilonce, i já bych mohla být Evík," smála se herečka, na kterou na ulici pořád lidé jménem z filmu volají a je za to čím dál radši. V našem videu zavzpomínala i na natáčení legendárního filmu. ■