Do očí se jí koukat nedokážete: Máma dvou dětí a bývalá Miss ukázala obří vnady bez podprsenky

Lucie Hadašová Super.cz

Bývalá královna krásy Lucie Hadašová (35) má po dvou dětech postavu, kterou by jí mohly závidět dvacetileté modelky. Stále se udržuje pohybem a denně cvičí. Zadarmo tyto křivky rozhodně nemá.

"Makám, už chodím asi pět let cvičit do fitka k mojí Jítě na takové cvičení s elektrošoky a taky si i cvičím doma, makám podle cvičitelky. Na mé tělo to funguje," řekla Super.cz s tím, že nemá problém se ke cvičení doma vyhecovat.

"I manžel se mi směje, že jsem jediný člověk v širokém okolí, kdo cvičí doma. Mně ale přijde super, že mi to ušetří čas, umyju se doma, je to všechno rychlejší," vysvětluje Hadašová s tím, že mnohem horší je to se stravou.

"Vrátili jsme se po měsíci z Floridy, co se týče stravy, je to katastrofa. Tam jsme fakt prasili. Jídlo je u mě velký problém," dodala Česká Miss 2007 na dětském dni v Ústavu pro péči o matku dítě, kde rodila obě dcery.

Třetí potomek v plánu není. "Manžel mi místo toho pořídil štěňátko. Takže tři dcery už mám," uzavřela. ■