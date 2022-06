Novomanžele rozběsnilo gesto ženichova bratra: Tohle na svatbě udělal!

Ilustrační foto Profimedia.cz

Existují jistá nepsaná pravidla, čemu se na svatbě rodinných příslušníků nebo přátel vyhnout. Nehodí se vytahovat rodinné spory, řešit finance nebo pomlouvat rodinu ženicha či nevěsty. Přítomné ženy by zase měly vynechat bílé šaty, aby nebraly pozornost nevěstě, a celkově by se hosté měli vyvarovat situací, které by svatbu zastínily.