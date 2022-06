Tohle Daniela Písařovicová nečekala. Brzobohatý a jeho kamarádi ji dostali do úzkých

Sluníčko a škrtátko FTV Prima

V oblíbeném zábavním pořadu totiž dnes budou muset uhádnout, jaké profesi se věnuje Pavel Hrstka z Chrudimi. Vyrábí spodní prádlo, které nepropustí žádný pot nebo jinou tekutinu. A když se to pánové nakonec dozvěděli, zapomněli, že mezi nimi sedí dáma a jsou před objektivy kamer.

Moderátor pořadu Inkognito Libor Bouček ihned vyzdvihl benefity spodního prádla z Chrudimi. „U spodního prádla si asi umíme představit tu praktičnost. To je taková mužská záležitost, že leckdy, že jo…“ naznačoval Bouček. „…jako když ho blbě oklepeme?“ pomohl mu výrobce ještě více šokovat Danielu.

„Chcete mi říct, že v Chrudimi vzniklo něco, co zamezuje vzniku takzvaného sluníčka? To je taková dětská poučka – vepředu sluníčko, vzadu škrtátko,“ přisadil si Jakub Prachař, zatímco Daniela Písařovicová už skrývala rudnoucí obličej v dlaních. „My jsme říkali vepředu mapka a vzadu škrtátko,“ přisadil si Libor Bouček. „My jsme říkali vzadu dýňový kvítek,“ nezůstal pozadu velmi pobavený Ondřej Brzobohatý, zatímco v Danielině tváři se dalo snadno vyčíst, že by raději byla někde úplně jinde.

Sama Daniela ještě potomka nemá, ale pokud bude mít jednou syna, alespoň už ví, na co se může těšit. ■