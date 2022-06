Nejsme žádní hrdinové a není se čím chlubit. Manžel Evy Decastelo promluvil o rozchodu

Eva Decastelo a René Decastelo už spolu nejsou několik měsíců. Herminapress

„Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost,“ nechala se slyšet Decastelo.

Není divu, že se ihned vyrojily spekulace, že snad za rozpad jejich manželství může někdo třetí. To ale popírá René Decastelo s tím, že jsou s manželkou od sebe dávno už několik měsíců, jen si ale soukromé záležitosti nechávali pro sebe. S pravdou ven šli až poté, co je někdo z okolí „propálil“ a bylo jasné, že se zprávy o rozchodu brzy objeví i v médiích.

„Nejsme žádní hrdinové! Vážně si někdo myslí, že status o našem rozchodu vznikl jako nějaká horká novinka přes noc? Zrovna já moc dobře rozumím touze vytvářet skvělé příběhy pro čtenáře. Ale u správného příběhu musí být kladný hrdina a záporák. Tady není ani jeden. Je to už pár měsíců, co jsme si s Evi řekli, že nemáme budoucnost jako partneři a manželé. Pro senzacechtivé dodávám, že na to neměl vliv nikdo další, jen my dva,“ zdůraznil René Decastelo.

„Moc lidí o našem „rozchodu“ nevědělo, protože nebyl důvod to veřejně šířit. A nebýt toho, že jeden z těch, kterým jsme se svěřili, měl potřebu vyprávět to dál, asi bychom žádné veřejné prohlášení nedávali ani teď,“ prozradil scenárista mimo jiné seriálu Slunečná.

„Ono se totiž není čím chlubit. Kdo by se chtěl dobrovolně chlubit, že se mu něco nepovedlo? Ale stalo se. Oba jsme s tím smíření, máme to uzavřené a fungujeme spolu jako rodiče našich skvělých dětí. A to je přece to hlavní. Není v tom žádná senzace, což zklame všechny, kteří doufají v další pikantní podrobnosti. Nejsou! Rád bych apeloval, abyste se na nás vykašlali, protože mě znáte a víte, že jsem o publicitu nikdy nestál, ale rozumím, že to asi ještě nějakou dobu budete živit a vymýšlet zápletky. Tak vám můžu jen popřát, abyste v tom vytváření příběhů byli stejně dobří jako já,“ uzavřel na sociální síti Decastelo.

Že jsou jeho slova pravdivá, potvrdila i samotná Eva Decastelo, která status svého již brzy bývalého manžela okomentovala srdíčkem a dokázala tak, že jejich rozchod opravdu neprobíhá v nepřátelském duchu. ■