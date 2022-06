Modelka s přírodními pětkami Kelly Brook se bude vdávat: Vezme si tohoto fešného Itala

Kelly Brook a Jeremy Parisi se v létě vezmou. Profimedia.cz

Dvojice se údajně zasnoubila v tichosti již dřív, ale teprve nedávno se vydala do Itálie hledat vhodnou lokaci k jejich velkému dni. Ten by měl proběhnout už v červenci a uskuteční se v ženichově rodné zemi. Potenciální místa prý zahrnují Řím, vinnou oblast v Toskánsku i okolí jezera Como. Má se ovšem jednat spíše o komorní obřad.

„Kelly a Jeremy se vezmou tohle léto v Itálii. Snažili se to udržet pod pokličkou co nejdéle, ale jsou šťastní a nemohou se dočkat, až bude vše oficiální. Tento týden odletěli do Itálie zkusit najít perfektní místo, ale půjde o menší svatbu, velmi romantickou a s pouze několika nejbližšími přáteli a členy rodiny,“ prozradil zdroj z okolí páru pro deník The Sun.

Kelly Brook v minulosti kromě Billyho Zanea, randila například i s akčním hrdinou Jasonem Stathamem, ragbistou Thomem Evansem či profesionálním trenérem Davidem McIntoshem. ■