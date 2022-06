Slavný moderátor bude podeváté otcem! Radostná zpráva vyšla najevo, zatímco čeká na narození osmého dítěte

Nick Cannon Profimedia.cz

DJka a hvězda sociálních sítí Abby De La Rosa potvrdila, že s Cannonem čeká další dítě, už spolu mají dvojčata, syny Zilliona a Ziona, kteří v půlce června oslaví rok. Nyní půjde o Cannonova v pořadí devátého potomka.

Abby oznámila těhotenství v pátek, i když hned neuvedla, kdo je otcem. TMZ pak potvrdilo, že má termín v říjnu a otcem je Nick.

Na sociální síti De La Rosa dokonce svěřila, že se zná s jednou ze čtyř dalších matek, s nimiž Cannon zplodil potomky. „Občas spolu zajdeme na večeři nebo na kávu a užíváme si to. Je krásný člověk a přeji jí jen to nejlepší. S jinými ženami se neznám, nikdy jsme se nepotkaly, ale přeji jim jen vše dobré,“ nechala se slyšet.

Mezitím se moderátor těší na příchod osmého dítěte, které čeká s modelkou Bre Tiesi. Porodit by měla co nevidět a půjde o její první dítě.

Kromě výše zmíněných dvojčat přivítal Nick v loňském roce ještě syna Zena. Ten však bohužel v prosinci zemřel na nádor na mozku. Jeho matkou byla Alyssa Scott.

Dále má Nick dceru Powerful Queen (18 měsíců) a syna Goldena (5) s modelkou Brittany Bell a dvojčata Moroccana a Monroe (11) s exmanželkou Mariah Carey.

Nick mluví otevřeně o své potřebě plodit. Dokonce se přiznal, že to řešil s terapeutem, který mu doporučil celibát.

„Zkusil jsem to, začal jsem s celibátem v říjnu, ale nevydržel jsem to ani do ledna. Byl jsem v depresích, protože jsem přišel o syna. Všichni říkali, že mě vyléčí další vagina. Před Vánoci jsem tedy začal souložit jako blázen a porušil celibát. Snažil jsem se ho dodržet do konce roku, ale bylo toho na mě moc,“ podělil se velkoryse v podcastu Lip Service.

Z jeho zpovědi plyne, že by se Nick mohl letos na podzim dočkat dokonce více potomků, což moderátor nevyvrací, ale uznává, že se v rozsévání semene aktuálně snaží krotit. Nabízí se tedy otázka, jak by to asi vypadalo, kdyby se vůbec nekrotil... ■