Brácho, brácho… Brity baví nejen rozdivočelý princ Louis, ale i reakce staršího George

Nad následnými záběry nejmladšího potomka vévody a vévodkyně z Cambridge se poté bavil celý svět. Princ se roztomile poškleboval, dělal dlouhý nos, divočil na klíně mámy, táty i dědy Charlese, a dospělí měli chvílemi co dělat, aby malého neposedu usměrnili.

A bavili se i Louisovi sourozenci George (8) a Charlotte (7), jejichž reakce rovněž zaznamenaly kamery. Především pak starší z nich jako by si rozesmátý a s hlavou v dlaních říkal: Brácho, brácho...

Nooo this is so cute!



Prince William, Prince George, Princess Charlotte The Duchess of Cambridge and Mia Tindall’ reaction when Prince Louis was celebrating



Prince George’s reaction is the best



Gif: tumblr, willandkate pic.twitter.com/6eS3zmNFQi