Hvězda divadelních jevišť otevřeně: Jsem vyléčený alkoholik, musím hrát, jinak nevím, co se sebou

Sám herec přiznává, že na ryby si zajde rád. „Rybář jsem, ale neumím to, ale mám hlavně jiný problém. 40 let lezu na jeviště a najednou, když ho nemám, tak nevím, co se sebou. Jsem navíc vyléčený alkoholik, to znamená, že nemůžu ani pít, takže já musím hrát. Když nehraji, tak nevím, co se sebou. Takže divadlo mi zachraňuje život a dává mi náplň,“ přiznal se Bob během rozhovoru pro Super.cz.

V této roli touží po vnoučeti, sám herec je už dědečkem a se svým vnoučkem Ralfem má už jasné plány na léto. „Letíme spolu do Chorvatska, do Igrane, mám tam kamaráda, co tam vlastní penzionek, my k němu jezdíme už léta. Děda bude jako hlídač. Budu s malým chodit do vody a učit ho plavat,“ těší se Klepl. ■