Britney Spears do toho dnes praští! Na svatbě bude sto lidí, ale její matka, otec i sestra mají chybět

Britney a Sam se stanou manželi. Profimedia.cz

Popová diva Britney Spears (40) a její pohledný partner Sam Asghari si dnes mají říct své 'ano' a oficiálně tak stvrdit jejich téměř šest let trvající vztah. Obřadu se má účastnit na sto hostů, ale podle zahraničních médií mezi pozvanými chybí zpěvaččini rodiče i její mladší sestra Jamie Lynn. Naopak bratr Bryan by dorazit měl.

Dvojice, jež se seznámila během natáčení zpěvaččina klipu Slumber Party, je zasnoubená od loňského září, svatbu do roka a do dne tak s rezervou stihnou. Zatímco pro Sama půjde o první sňatek, Britney už si prošla svatební uličkou dvakrát, a to v obou případech v roce 2004.

V lednu toho roku pojala za manžela přítele z dětství Jasona Alexandera, ale jednalo se o ukvapené rozhodnutí během jejich bláznivého výletu do Las Vegas. Pár svatbu během dvou dní stihl anulovat. V září 2004 si vzala tanečníka Kevina Federlina, s nímž má dva syny. Rozvod se konal o tři roky později.

Osmadvacetiletý původem íránský herec potvrdil pro TMZ, že jejich velkému dni bude přihlížet přibližně stovka svatebčanů. Stejný server přišel s tvrzením, že se neočekává účast zpěvaččiny sestry Jamie Lynn, ani její matky Lynne Spears a otce Jamieho Spearse, s nímž vedla zpěvačka letitý soudní spor o opatrovnictví jejího majetku. ■