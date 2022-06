Tenhle farář manželství s Kuchařovou anulovat nemůže: Jak se staví Brzobohatý k plánu exmanželky?

Ondřej Gregor Brzobohatý Super.cz

Že nepůjde o žádný psychologický kousek s duchovním přesahem, jsme v případě tohoto muzikálu počítali. Už proto jsme se Ondry zeptali, kolik panáků by si měl dopředu dát intelektuál, který by do divadla chtěl vyrazit. "Myslím, že dvě skleničky vína by mohly stačit. Já se za nějakého velkého intelektuála nepovažuji, ale zároveň si nemyslím, že by byl můj vkus někde úplně mimo. A mě to baví, což neříkám proto, že jsem to dal celé dohromady," soudí autor, s nímž jsme v našem videu rozebrali i důvody, proč mají nakonec herečky Iva Pazderková a Adéla Gondíková vycpaná poprsí, nebo z jakých hudebních inspirací čerpal.

Zeptali jsme se ho na téma církevní anulace jeho sňatku, o kterou se pokouší jeho bývalá žena. Kdyby totiž exmanželé spolupracovali, mohlo by to být mnohem jednodušší. "Na téma mé bývalé ženy už se nechci bavit vůbec o ničem a obtěžovat tím veřejnost," řekl, ovšem po vypnutí kamery nás ujistil, že je prý ochoten spolupracovat na čemkoli, co by Táňu udělalo po rozchodu spokojenější. ■